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Богачук подтвердил готовность провести бой с российским чемпионом

Сергей назвал мотивацию на поединок.
Сегодня, 14:50
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) высказался о потенциальном бое против российского чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 КО).

По словам украинца, он готов провести поединок с представителем страны-агрессора.

"Это пока такой проект, планы. Но это возможно, потому что Бахрам является чемпионом мира по версии IBF. Мне могут организовать этот бой, чтобы я мог забрать себе его титул. Он – чеченец. Знаю, что Бахрам тренируется и проживает в США. Когда он уехал, до начала широкомасштабной войны с Украиной или после этого, я не интересовался".

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Богачук заявил, что он хочет победить россиянина, чтобы поставить его на место.

"О дружбе с россиянином речи нет. Мне интересен исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Стараюсь побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все.

Добавлю, что пока мне его никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь", - сказал Богачук для sport-express.ua.

Ранее Гвоздик высказался о возможном бое Усика с чемпионом UFC.

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