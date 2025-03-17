"Все от нас прячутся": Богачук назвал потенциальных соперников

Обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 KO) высказался о своем будущем.

Украинский боксер хочет выйти в ринг с Верджилом Ортисом или Себастьяном Фундорой.

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"Я выиграл последний бой и считаюсь официальным претендентом на чемпионский титул по версии WBC. Я также нахожусь среди лидеров в рейтингах других мировых боксерских организаций.

Но пока никто не хочет со мной боксировать. Мне не дают шанс побороться за титул. Например, я хотел бы взять реванш у Верджила Ортиса. Но его команда ищет более слабых соперников, хочет легких боев. Хотел бы побоксировать с американским чемпионом мира Себастьяном Фундорой, но он и его команда каким-то образом обходят нас. Напомню, у нас с Себастьяном должен был быть бой, но он сорвался.

Мы сейчас ищем достойного соперника для следующего поединка. Но все от нас прячутся", - сказал Богачук для sport-express.ua.

Богачук последний раз выходил на ринг в декабре 2024 года, когда победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

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