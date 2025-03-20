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Бокс попал в программу Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет утвердил соревнования по контактному виду спорта.
Сегодня, 12:25       Автор: Антон Федорцив
Олимпийский бокс / Getty Images
Олимпийский бокс / Getty Images

Сессия МОК в Афинах внесла бокс в список дисциплин на Олимпийских играх 2028 года. Решение было одобрено единогласно, сообщает официальный сайт организации.

Боксерский турнир в Лос-Анджелесе пройдет под эгидой World Boxing. Ранее МОК предоставил новой федерации статус руководящей в любительском боксе. World Boxing возникла в противовес скомпрометированной связями с российской верхушкой Международной боксерской ассоциации (IBA).

Конфликт МОК и IBA длился несколько лет. В частности, Олимпийское движение лишило ассоциацию права проводить квалификационные турниры на Игры в Токио и Париже. Создание World Boxing позволило избежать исключения бокса из программы Олимпиады-2028.

Кстати, украинец Шелестюк анонсировал возвращение в ринг весной этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2028

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