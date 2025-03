Шелестюк анонсировал возвращение на ринг - последний бой провел в 2022 году

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) сообщил, когда проведет следующий бой.

39-летний спортсмен проведет поединок в мае.

"Я вернусь на ринг в мае. Я должен был провести бой в январе, но мой соперник получил травму в аварии на мотоцикле за 5 дней до боя.

Так что бой переносится на май. Не могу дождаться возвращения".

Hey guys, how are you?



I'll be back in the ring in May.

Was supposed to fight in January but my opponent got injured in a motorcycle accident 5 days before the fight 🤦🏼‍♂️

So the fight is postponed until May.



Can't wait to get back 🥊🇺🇦#trainingcamp #undefeated #Shelestyuk pic.twitter.com/m9bVuc2w51