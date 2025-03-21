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"Получили уверенность после первой игры": Ребров оценил яркую победу над Бельгией

Наставник сборной Украины проанализировал успешный поединок в Лиге наций.
Сегодня, 01:05       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций.

Украинская национальная команда минимально проигрывала после первого тайма, но во второй половине встречи перевернула ход противостояния и одолела соперника со счетом 3:1.

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"Я знаю очень хорошо Алексея Гуцуляка. Ему не нужно было что-либо говорить. Я знаю, что он настроен, готов к игре, поэтому он и вышел на поле. Он пошел очень агрессивно в отбор, забрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он очень сильно помог команде.

Во втором тайме мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята получили уверенность после первой игры.

Я благодарен всем пришедшим болельщикам. Они поддерживали команду, благодаря им мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.

Травмы Ефима Конопли и Алексея Сыча? Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Я надеюсь, что мы будем рассчитывать на всех игроков.

Мы бы с удовольствием довызвали флангового защитника, но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Мы не можем сделать документы на выезд из Украины, также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо", - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Ответный матч Бельгия - Украина будет сыгран 23 марта в Генке на стадионе Cegeka Arena. Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Украина - Бельгия (3:1).

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