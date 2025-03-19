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Выхрист проведет бой против ветерана бокса

Опытный американский боксер станет следующим соперником украинца.
Сегодня, 09:29
Виктор Выхрист / Instagram
Виктор Выхрист / Instagram

Отечественный тяжеловес Виктор Выхрист выйдет в ринг 5 апреля. Соперником украинского боксера станет 44-летний Райделл Букер, сообщает ECB Boxing.

Ветеран дебютировал в профессионалах еще в 2001 году. С тех пор американец провел 36 поединков, в которых одержал 28 побед (15 – нокаутом). Правда, Букер проиграл половину из десяти последних боев.

Выхрист же после поражения кубинцу Перо в 2023 году одержал две победы в прошлом. Сначала он нокаутировал аргентинца Аумаду, а затем по судейскому решению одолел боснийца Тинтора. Поединок против Букера состоится в немецком Потсдаме.

К слову, ранее Климас раскрыл планы Ломаченко после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист Райделл Букер

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