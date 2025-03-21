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Гуцуляк: Думаю, второй матч будет еще тяжелее

Футболист посвятил первый гол за сборную всем украинцам.
Сегодня, 00:21       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Гуцуляк / УАФ
Алексей Гуцуляк / УАФ

Нападающий сборной Украины Алексей Гуцуляк прокомментировал итоги матча со сборной Бельгии.

Напомним, игрок Полесья появился на поле на 62-й минуте и почти сразу же сравнял счет в матче с Бельгией. По итогу 90 минут сборная Украины одержала волевую победу.

Футболист посвятил свой первый гол за сборную болельщикам и бойцам, а также отметил, что ответный матч будет куда тяжелее.

"Большое спасибо всем болельщикам, спасибо ВСУ. Мы сделали все что могли, это мой первый гол за сборную, хочу посвятить его болельщикам, всем бойцам, думаю мы победим. Большие эмоции зашкаливали. Было трудно, команда победила, получилось перевернуть игру, вышли на замену и сделали то, что от нас требовали.

Еще есть вторая игра, надо не расслабляться. Мы же не после одного матча проодимо, надо подготовиться, отдохнуть. Думаю второй матч будет еще тяжелее.

Что изменилось после матча на Евро? Настроились думаю, понимаем, что в такую минуту надо было побеждать", - рассказал Алексей в эфире MEGOGO.

Напомним, что с расписанием и результатами Лиги наций вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Гуцуляк

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