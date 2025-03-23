Фундора назвал потенциальных соперников после победы над Букером

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора прокомментировал свою победу над Чордейлом Букером.

Американский боксер проанализировал свое выступление и рассказал, с кем бы хотел встретиться в следующих поединках.

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"Я чувствовал себя готовым к этому все время после моего последнего боя. Я очень упорно работал в прошлом году, чтобы быть готовым. Теперь я дважды успешно защитил титулы, но нет предела совершенству. Я показал фанатам, что я мощный боец. Я всегда был мощным бойцом, а теперь показал это еще больше.

Мы даже не приглашали в лагерь левшу. Я просто следил за его ногами. Он вообще не хотел вступать в размены, так что мы ломали его ударами по корпусу, и когда я потряс Букера в третьем раунде, это сильно его замедлило.

Я хочу стать абсолютным чемпионом, как моя сестра. Кого бы мне ни дали дальше, я буду готов. Я хочу чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева и обязательного претендента WBO Ксандера Заяса. Я также хочу Эррола Спенса. У нас есть два титула, мы должны защищать их. Если кто-то хочет объединить пояса, то тоже погнали", - приводит слова Фундоры The Ring.

Ранее обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе Сергей Богачук также высказался о потенциальных соперниках.

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