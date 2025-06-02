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Арум оценил вероятность возвращения Тайсона Фьюри

Промоутер рассказал, чем британец занимается в отпуске.
Вчера, 20:25       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что британец вряд ли вернется на ринг.

По словам функционера, "Цыганский король" наслаждается жизнью и не думает возобновлять карьеру.

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"В случае с Тайсоном никогда нельзя говорить "никогда". Но он заработал чертовски много денег, особенно в последних трех боях в Саудовской Аравии, и теперь Тайсон пожинает плоды.

Он наслаждается жизнью, что ему и следует делать. С каждым днем и месяцем шансы на его возвращение становятся все меньше. Но в случае с Тайсоном ты никогда не знаешь наверняка. Сейчас я бы сказал, что он на пенсии и будет на ней оставаться. Но через шесть месяцев он может передумать. Это же Фьюри, конечно, он может так сделать", - приводит слова Арума talkSPORT.

Напомним, что Фьюри прокомментировал возможность трилогии против Усика.

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