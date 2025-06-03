Теофимо Лопес и Хэйни согласовали дату боя

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (31-0, 15 КО).

Как сообщает Boxing Scene, поединок пройдет 16 августа в Саудовской Аравии.

Бой состоится в промежуточном весе (около 65,8 кг).

Оба боксера согласились пройти допинг-тестирование, осуществляемое Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA).

В мае Теофимо победил Арнольда Барбосу единогласным решением судей на вечере бокса в Нью-Йорке, а Хэйни в рамках этого же вечера победил Хосе Рамиреса.

Ранее сообщалось, что Джозеф Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

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