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Кроуфорд оценил шансы Пакьяо в бою с Барриосом

Теренс поддержал легендарного филиппинца.
Сегодня, 10:30       Автор: Митя Шитко
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO)  поделился мнением о поединке Мэнни Пакьяо против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

По словам американца, он верит, что у 46-летнего филиппинца есть хорошие шансы на победу в этом противостоянии.

"Марио Барриос - отличный соперник для Мэнни Пакьяо. Учитывая возраст Пакьяо, я думаю, что в этом бою его шансы 50 на 50", - приводио слова Теренса Ring Magazine.

Поединок Пакьяо с Барриосос состоится 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг.

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