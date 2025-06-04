Поединок Лопеса и Хэйни сорвался - названа причина

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни не смог договориться о поединке против обладателя титула WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопеса.

По словам Хэйни, в срыва боя виноват Лопес.

Читай также: "Я предложил ему бой": Паркер рассказал, о чем беседовал с Усиком

"Я с нетерпением ждал организации боя против Тео, он какое-то время был в разработке. Я думал, что это лучшее время, чтобы устроить наш поединок. Я сделал свою часть работы. Мы днями ждали, когда Тео подпишет свою часть контракт, но он вышел и сказал, что это не тот бой, который он хочет устроить.

Я по-прежнему хочу делать самые большие и лучшие бои. Я с нетерпением жду сотрудничества с Его Превосходительством, Riyadh Season и The Ring относительно поединка с лучшим из доступных соперников. Тео - гребаный трус. Никому из промоутеров не следует работать с Тео, потому что он впустую тратит время каждого", - сказал Хэйни для The Ring.

В мае Теофимо победил Арнольда Барбосу единогласным решением судей на вечере бокса в Нью-Йорке, а Хэйни в рамках этого же вечера победил Хосе Рамиреса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!