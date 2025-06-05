Скончался отец и тренер бывшего чемпиона мира

Отец и тренер бывшего чемпиона мира Лео Санта Круса - Хосе Санта Крус - скончался в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком.

Хосе помог своему сыну стать чемпионом мира в четырех весовых категориях: легчайшем, втором легчайшем, полулёгком и втором полулегком весах.

Кроме того, Хосе оказал значительное влияние и на карьеру еще троих сыновей - Хосе Армандо, Антонио и Роберто - все они стали профессиональными боксёрами.

О том, что у него рак, Хосе знал еще в 2016 году, а в 2020 врачи говорили, что он вряд ли переживет Covid.

Ранее сообщалось, что в возрасте 69 лет умер экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

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