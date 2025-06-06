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Аллен спрогнозировал победителя реванша Усика - Дюбуа

Дэвид назвал главную проблему украинца.
Сегодня, 08:30       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) высказался о поединке чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Эксперт считает, что Дюбуа победит и станет новым абсолютным чемпионом мира.

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"Я уже давно прогнозирую победу Дюбуа.

У нас с Александром были прекрасные отношения, мы хорошо ладили. Он как-то подарил мне свою куртку, это было приятно. Я отдал ее отцу, а он, кажется, собирается ее скоро продать.

Я считаю, что дело во времени. Усику уже почти 40. Физически он не супертяжеловес. Я вообще не считаю его супертяжеловесом", - приводит слова Аллена talkSPORT.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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