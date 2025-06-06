Аллен назвал причину, почему Дюбуа победит Усика

Дэвид думает, что украинцу лучше выступать в другом весе.

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) высказался о реванше Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

По словам Аллена, британец сильно спрогрессировал за последнее время.

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"Я все равно думаю, что Усик все еще мог бы выступать в крузервейте. Я просто думаю, что дело в тайминге.

Даниэль Дюбуа постоянно улучшается, и я думаю, что сейчас самое время для Даниэля Дюбуа победить Усика", - сказал Аллен для talkSPORT.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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