Хэйни иронично отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хэйни прокомментировал новость о том, что Василий Ломаченко завершил карьеру.

Американец высмеял украинца, напомнив дату их боя.

"Сегодня его день, а 20 мая 2023 года - нет", - написал Хэйни на своей странице в Х.

В мае 2023 года Хэйни победил Ломаченко спорным судейским решением, лишив украинца возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее сообщалось, что Камбосос обратился к Ломаченко после его заявления о завершении карьеры.

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