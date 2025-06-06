iSport.ua
Русский Українська

Хэйни иронично отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Американец вспомнил итог их боя.
Сегодня, 12:00       Автор: Митя Шитко
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хэйни прокомментировал новость о том, что Василий Ломаченко завершил карьеру.

Американец высмеял украинца, напомнив дату их боя.

"Сегодня его день, а 20 мая 2023 года - нет", - написал Хэйни на своей странице в Х.

 

В мае 2023 года Хэйни победил Ломаченко спорным судейским решением, лишив украинца возможности стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. 

Ранее сообщалось, что Камбосос обратился к Ломаченко после его заявления о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ла Лига назвала лучшего игрока сезона-2024/25 Ла Лига назвала лучшего игрока сезона-2024/25
Болонья может купить сына легенды сборной Нидерландов Болонья может купить сына легенды сборной Нидерландов
Украинские легкоатлеты попали под росийский обстрел Луцка Украинские легкоатлеты попали под росийский обстрел Луцка
Итальянские гранды заинтересованы в услугах лучшего бомбардира Серии А Итальянские гранды заинтересованы в услугах лучшего бомбардира Серии А

Видео

Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия
Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа16:52
Ла Лига назвала лучшего игрока сезона-2024/25
Европа16:30
Болонья может купить сына легенды сборной Нидерландов
Легкая атлетика15:57
Украинские легкоатлеты попали под росийский обстрел Луцка
Европа15:30
Итальянские гранды заинтересованы в услугах лучшего бомбардира Серии А
Украина15:05
Канада - Украина: онлайн трансляция матча товарищеского турнира
Украина14:50
Лунин раскрыл главную задачу сборной Украины на турнир в Канаде
Европа14:38
Осимхен отклонил второе предложение из Саудовской Аравии
Бокс14:10
Теофимо Лопес назвал причину, почему отказался от боя с Хэйни
Европа14:08
Брентфорд отклонил предложение по своему лидеру
Формула 113:40
Талантливый юниор Ред Булл может досрочно получить суперлицензию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK