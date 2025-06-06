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Камбосос обратился к Ломаченко после его заявления о завершении карьеры

Джордж вспомнил свой бой с украинцем.
Сегодня, 11:10       Автор: Митя Шитко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался про объявление своего экс-соперника Василия Ломаченко о завершении боксерской карьеры.

Австралиец поддержал украинского бойца.

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"Пусть бог хранит тебя, брат, на твоей пенсии. Для меня было честью стать твоим последним соперником и выйти с тобой в ринг.

Православный воин и великий человек. Однажды мы увидимся на горе Афон, мой друг", - написал Камбосос на своей странице в Х.

В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.

Напомним, что Арум отреагировал на решение Ломаченко завершить карьеру.

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