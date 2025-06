Арум отреагировал на решение Ломаченко завершить карьеру

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал заявление Василия Ломаченко о завершении карьеры.

Арум поблагодарил украинца за работу и отметил его достижения.

Читай также: Паркер спрогнозировал исход реванша Усик - Дюбуа

"Для всех нас в Top Rank было честью продвигать профессиональную боксерскую карьеру Василия Ломаченко. Он был чемпионом своего поколения, и нам всем будет не хватить его в боксе", - написал Арум на своей странице в Х.

It’s been an honor for all of us at Top Rank to promote the pro boxing career of Vasiliy Lomachenko. He was a generational champion, and we will all miss his participation in the sport. pic.twitter.com/geIKTKJubo