"Чемпион": Пакьяо высказался про Ломаченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) прокомментировал решение чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

Легендарный боксер поддержал украинца.

"Он — чемпион и хороший боксер. У него есть причина, почему он ушел на пенсию", - приводит слова Пакьяо FightHype.com.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Напомним, Камбосос обратился к Ломаченко после его заявления о завершении карьеры.

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