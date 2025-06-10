"Много об этом не думаю": Усик высказался о завершении карьеры

Украинский боксер назвал место, где хотел бы провести последний бой.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал о планах в боксе.

Украинский боксер заявил, что много не думает про завершение карьере, однако такие мысли возникают.

"Сколько боев осталось? Десять (шутка - прим.). Нет-нет-нет. Это неправда. Это неправда. Я не говорю сейчас. Я не могу сказать сейчас, потому что – потому что".

Усик подтвердил, что хочет провести последний бой в Киеве.

"Это НСК Олимпийский в Украине, Киев. Соперник? Не имею представления сейчас", - сказал украинец для Ring Magazine.

Следующий бой Александр проведет 19 июля против Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик назвал мотивацию в боксе.

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