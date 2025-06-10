"Люди, которые защищают мою страну": Усик назвал мотивацию в боксе

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал о том, кто его мотивирует.

По словам опытного боксера, он добился всего в спорте благодаря людям, которые его окружают.

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"Меня мотивируют мои люди, которые защищают мою страну, которые каждый день защищают меня и мою семью. Украинский солдат. Украинская мать. Украинский отец. Просто украинские люди – это моя мотивация.

Моя команда. Потому что моя команда работает каждый день, каждую ночь, каждое утро, постоянно. Меня мотивируют некоторые люди. Я сам себя мотивирую. Не деньги. Потому что... деньги — это хорошо. Но если ты не работаешь усердно, не стараешься — у тебя не будет денег. Прежде всего — это твой труд", - сказал Усик Ring Magazine.

Следующий бой Усик проведет 19 июля против Даниэля Дюбуа.

Ранее Александр высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram.

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