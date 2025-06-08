Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram
Легендарный украинский боксер Александр Усик прокомментировал решение своего соотечественника, коллеги и друга Василия Ломаченко завершить карьеру.
Усик оставил пост в Instagram, в котором отметил влияние Ломаченко на бокс.
"Спасибо тебе за твой путь, твою самоотдачу и твое величие. Ты один из самых выдающихся спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе — в спорте, и точка.
Твое любительское наследие не имеет себе равных. Две золотые олимпийские медали. Около 400 побед. Мастер движения, времени и точности.
А на профессиональном ринге ты снова вошел в историю — став чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделав это со стилем, классом и интеллектом".
Также Александр считает, что Василий вдохновил своим примером очень многих людей.
"Ты вдохновил миллионы. Ты изменил игру. Ты установил новый стандарт. Я горжусь тем, что могу называть тебя своим другом, товарищем по команде, братом.
Твое наследие будет жить еще много-много лет. В сердцах бойцов. В головах болельщиков. В учебниках по истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой", - написал Усик.
Стоит сказать, что Усик отключил возможность комме
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