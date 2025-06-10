"Это кошмар": промоутер раскритиковал бой Итаума - Уайт

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн обсудил поединок Мозеса Итаумы против бывшего претендента на титул Диллиана Уайта.

По словам промоутера, Уайт уверен в своих силах, что сможет победить.

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"Деньги будут невероятными на данном этапе карьеру Уайта. Но я не говорю, что он принимает этот бой ради денег. Диллиан - боец. Он считает, что может победить в этом поединке.

Диллиан все еще остается активным. Он отличный супертяжеловес. Он очень жесткий. Я думаю, что Уайт выбрал бой с Мозесом вместо Энтони Джошуа, и я желаю ему удачи. Это непростой бой, но я считаю, что из-за стиля и активности Диллиана это кошмар", - сказал Хирн для Boxing News 24.

Бой Итаума - Уайт состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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