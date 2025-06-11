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Альварес отреагировал на анонс боя с Кроуфордом

Сауль сделал короткое заявление.
Сегодня, 07:10       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поделился мыслями о предстоящем бое с чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

По словам Канело, он жаждет показать, кто лучший боксер в мире.

"Я очень счастлив, что снова творю историю, и на этот раз в карде Riyadh Season, который будет транслироваться на Netflix. 13 сентября я готов еще раз показать, что я самый лучший боец ​​в мире P4P", - приводит слова мексиканца Ring Magazine.

Бой Альварес - Кроуфорд пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, что Теренс сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

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