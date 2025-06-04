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Кроуфорд сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Теренс оценил спорный удар в первом бою.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) высказался о втором бое между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам американца, он уверен в победе Усика.

"Усик победит бесспорно. В первом бою был удар ниже пояса. Усик победит", - приводит слова Кроуфорда Seconds Out.

Напомним, что в 2023 году украинец победил британца нокаутом. Во время поединка Даниэль удар ниже пояса, из-за чего судья дал Александру время отдохнуть.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Напомним, что Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

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