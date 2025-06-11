Кроуфорд назвал лучшего боксера в мире накануне поединка с Альваресом

Теренс не сомневается в своем успехе.

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поделился ожиданиями от боя против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

По словам американца, он уверен в своей победе.

"Мой безупречный рекорд говорит сам за себя. Я лучший боец в мире. Независимо от соперника или весовой категории, я всегда выходил победителем.

13 сентября моя рука снова будет поднята, и весь мир увидит величие", - приводит слова Теренса Ring Magazine.

Бой Кроуфорд - Альварес пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, что Сауль отреагировал на анонс боя с Кроуфордом.

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