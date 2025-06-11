"Не реализовал свой потенциал": экс-чемпион высказался по поводу Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон прокомментировал решение украинского легковеса Василия Ломаченко объявить о завершении карьеры.

Нельсон считает, что украинец мог добиться большего на профессиональном уровне.

"Если посмотреть на карьеру Ломаченко в целом, я действительно думаю, что он очень хорошо проявил себя в профессионалах. Но при этом я все равно считаю, что он не до конца реализовал свой потенциал, потому что мог добиться гораздо большего.

Чувство непобедимости исчезло, когда он уже проиграл свой второй бой с титулом чемпиона мира на кону. Кто это делает? У кого хватает смелости? У этого парня. Кажется, он проиграл только одно сражение в любителях — и потом взял за него реванш", – сказал Нельсон для Sky Sports.

Напомним, что Ломаченко официально лишился титула IBF.

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