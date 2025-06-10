Ломаченко официально лишился титула IBF

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на решение Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

Организация лишила украинца чемпионского титула и повысила Реймонда Мураталлу, который ранее имел статус временного чемпиона мира IBF в легком весе, до полноценного чемпиона IBF в этой категории.

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"IBF с гордостью и честью считает господина Ломаченко частью своего списка бывших чемпионов. Его достижения на ринге, как в профессиональном, так и в любительском боксе, являются по-настоящему исключительными.

Он построил наследие, отмеченное решимостью, мастерством и спортивной этикой, которое и в дальнейшем будет вдохновлять поколения будущих боксеров", - говорится в сообщении.

Напомним, что 37-летний Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.

Отметим, что Арум назвал наследника Ломаченко в легком весе.

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