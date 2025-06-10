iSport.ua
Русский Українська

Ломаченко официально лишился титула IBF

Украинец завершил карьеру, а организация назначила нового чемпиона.
Сегодня, 08:43       Автор: Митя Шитко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на решение Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру.

Организация лишила украинца чемпионского титула и повысила Реймонда Мураталлу, который ранее имел статус временного чемпиона мира IBF в легком весе, до полноценного чемпиона IBF в этой категории.

Читай также: Сенченко прокомментировал неожиданное завершение карьеры Ломаченко

"IBF с гордостью и честью считает господина Ломаченко частью своего списка бывших чемпионов. Его достижения на ринге, как в профессиональном, так и в любительском боксе, являются по-настоящему исключительными.

Он построил наследие, отмеченное решимостью, мастерством и спортивной этикой, которое и в дальнейшем будет вдохновлять поколения будущих боксеров", - говорится в сообщении.

Напомним, что 37-летний Ломаченко в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа.

Отметим, что Арум назвал наследника Ломаченко в легком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Отборочный турнир ЧМ-2026: Нидерланды - Мальта, Финляндия - Польша, Сан-Марино - Австрия Отборочный турнир ЧМ-2026: Нидерланды - Мальта, Финляндия - Польша, Сан-Марино - Австрия
Барселона завершает подписание нового голкипера Барселона завершает подписание нового голкипера
"Это кошмар": промоутер раскритиковал бой Итаума - Уайт "Это кошмар": промоутер раскритиковал бой Итаума - Уайт
Известный итальянский клуб может прекратить свое существование Известный итальянский клуб может прекратить свое существование

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Новой Зеландией в товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

ЧМ-202612:00
Отборочный турнир ЧМ-2026: Нидерланды - Мальта, Финляндия - Польша, Сан-Марино - Австрия
Европа11:46
Барселона завершает подписание нового голкипера
Бокс11:42
"Это кошмар": промоутер раскритиковал бой Итаума - Уайт
Европа11:25
Известный итальянский клуб может прекратить свое существование
Киберспорт11:20
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 - Lynn Vision, FaZe - MIBR в битве за выход в следующую стадию
Бокс10:55
"Даниэль, пожалуйста": Усик обратился к Дюбуа накануне реванша
Европа10:35
"Новый Модрич" может оказаться в амбициозном итальянском клубе
Украина10:25
Украина - Новая Зеландия: онлайн-трансляция матча товарищеского турнира
Европа10:03
Тоттенхэм получил нового тренера
Украина09:53
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Новой Зеландией в товарищеском турнире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK