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Сенченко прокомментировал неожиданное завершение карьеры Ломаченко

Украинский экс-боксер поделился своим мнением.
Сегодня, 11:22       Автор: Василий Войтюк
Вячеслав Сенченко / Getty Images
Вячеслав Сенченко / Getty Images

В'ячеслав Сенченко, бывший чемпион мира и ныне тренер, выразил свое удивление решением украинского легковеса Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.

"Это решение для меня было очень неожиданным. Я ждал его боев. Думал, будут объединительные поединки, так как он был чемпионом мира и мог объединить некоторые титулы. Неожиданно, что в статусе чемпиона мира он завершил карьеру", - рассказал Сенченко Tribuna.

Сенченко поделился мнением - насколько сумел Ломаченко реализовать свой потенциал на протяжении карьеры.

"У него очень яркая карьера, были яркие бои. Реализовал ли... Возможно, да. Он был чемпионом мира в нескольких категориях. Возможно, одну мечту не реализовал, которая у него могла быть – стать абсолютным чемпионом. Здесь не получилось. Но в целом яркая карьера, яркие бои, титулы. Думаю, о такой карьере можно только мечтать"

"Для меня лично Ломаченко запомнится, конечно, как боксер – и его спортивный путь. Я вообще считаю его одним из самых талантливых и крутых боксеров не только в Украине, но и в мире. Поэтому очень грустно, что больше не увидим его уровень бокса на ринге".

Напомним, что несколько дней назад Ломаченко выложил видео, на котором официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.

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