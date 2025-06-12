"Я могу его избить": Уайлдер получил дерзкое послание от британца
Аллен верит в досрочную победу.
Британский супертяжеловес Дэйв Аллен заявил, что хочет получить бой против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.
Боксер уверен, что нокаутирует американца, если тот согласится подраться с ним.
"Мне кажется, что в данный момент Деонтей Уайлдер на спаде.
Могу ли я его нокаутировать? Я думаю, что да. Я считаю, что стилистически это хороший бой для меня. Я могу победить его", - сказал Аллен для Ring Magazine.
Отметим, что 18 мая Аллен в реванше победил Джонни Фишера. Уайлдер 27 июня проведет бой против Тайрелла Герндона.
Ранее сообщалось, что промоутер назвал первого в очереди соперника для победителя боя Усик - Дюбуа.
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