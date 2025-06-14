"Досрочная победа": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт

Дэвид уверен, что поединок не пройдет всю дистанцию.

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен высказался о бое Мозеса Итаумы и Диллиана Уайта.

Боксер уверен, что Итаума победит нокаутом.

"Мой ранний прогноз - досрочная победа Итаумы за пару раундов. Вопрос только во времени. Даже лучшей версии Диллиана Уайта было бы сложно, потому что Итаума реально устрашающий талант.

Они заполучили Уайта в подходящий момент. Ему 37 лет, у него был продолжительный простой. Поэтому я думаю, что Итаума достаточно рано его остановит", - приводит слова Аллена Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Аллен сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

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