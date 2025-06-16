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Гроувз назвал единственного интересного соперника для Фьюри

Известный боксер хочет увидеть поединок двух британцев.
Сегодня, 15:50       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз высказался о возможном возвращении Тайсона Фьюри в бокс.

Гроувз считает, что британцу следует провести бой только против Энтони Джошуа.

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"На месте Фьюри и Джошуа я бы просто подрался друг с другом. Я бы не стал беспокоиться о других боях. Я уверен, что гонорары будут отличными. Но кто будет сорить деньгами для обоих парней, если они не подерутся друг с другом?

Просто забронируйте этот бой, подеритесь друг с другом без дополнительного пробега и риска. В тренировочном лагере или даже в бою все может пойти не так. Они оба проигрывали. Фьюри давно не побеждал. Просто отбоксируйте друг с другом.

Должна быть сумма, которая сделает этот бой интересным для обоих парней. Возможно, они просто ждут эту сумму. Сейчас не нужно объявлять их бой, если он не состоится до октября".

Гроувз рассказал, когда может пройти бой Фьюри - Джошуа.

"Этот поединок состоится. Джошуа перенес операцию, а Фьюри делает пробежки. Я вполне уверен, что они отбоксируют в сентябре или октябре, а в следующем году проведут реванш", - сказал Гроувз для Sky Sports.

Напомним, что Фьюри прокомментировал возможность трилогии против Усика.

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