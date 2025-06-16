"Давай драться": Хитчинс бросил вызов Хэйну и получил ответ

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс хочет провести поединок против Девина Хэйни.

Боксер после досрочной победы над Джорджем Камбососом бросил вызов бывшему чемпиону двух весовых категорий.

"Я хочу большие бои. После моего последнего поединка я сразу же вызвал Теофимо Лопеса. Безусловно, у него есть другие планы, поэтому я не знаю, что будет дальше.

Но глядя в камеру, я скажу: Девин Хэйни, давай драться. Девин будет следующим", - приводит слова Хитчинса Boxing News 24/7.

Отметим, что Хэйни согласился провести бой, но с условием.

"Мы могли бы сделать это в полусреднем весе".

We could get it at 147.. — Devin Haney (@Realdevinhaney) June 15, 2025

Напомним, что 14 июня Хитчинс победил Камбососа техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Камбосос назвал причину поражения в бою с Хитчинсом.

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