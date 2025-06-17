"Член Зала славы на первом голосовании": Теофимо Лопес высказался про Ломаченко

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) отреагировал на завершение карьеры бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Американец оценил карьеру украинца и заявил, что тот должен войти в Зал славы.

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"Замечательная карьера. Благодарен за то, что разделил ринг с такой легендой, как он. Однозначно член Зала славы на первом голосовании, как по мне.

Возможно, у него не были самые тяжелые поединки, но он каждый поединок делал легким. Я просто был тем самым парнем. Я благодарен, что был с ним в ринге, всего наилучшего ему, его семье и детям. Замечательный чемпион", - сказал Лопес для Fight Hub TV.

Последний раз Василий выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. 37-летний спортсмен в июне объявил о завершении карьеры.

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