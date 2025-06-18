"Они продолжают бомбить": Усик отреагировал на российскую атаку на Киев

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) отреагировал на российскую атаку на Киев в ночь на 17 июня.

Украинский боксер опубликовал пост на своей странице в Instagram.

"Сегодня снова пылает наша земля. Наше небо наполнено не птичьим пением, а сиренами. Погибли невиновные. Разрушенные семьи. Дети остались без домов. Вы говорите: "мир" — но мира нет. Вы говорите: "достаточно" – но они продолжают бомбить".

В ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев по разным видам вооружения. Известно о 21 погибшем и 134 пострадавших.

Ранее Бражко высказался о ночном обстреле Киева.

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