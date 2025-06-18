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"Он доказал это в первом бою": Нельсон сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Известный боксер назвал главное достоинство украинца.
Сегодня, 11:40       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился ожиданиями от реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

По словам Нельсона, украинский боксер досрочно победит.

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"Я верю, что Усик может остановить Даниэля, и это произойдет не после одного удара. Это будет накопительный эффект простого давления на Дюбуа.

В этой паре Даниэль сильнее, но Усик дрался со многими более сильными соперниками, чем он. Тем не менее он смог нейтрализовать их преимущества. Знание - это сила. Усик знает, из какого теста сделан Дюбуа. Усик продемонстрировал, что он может думать и менять ход поединка. Он доказал это в первом бою с Дюбуа", - сказал Нельсон для Boxing News 24.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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