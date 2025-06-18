Промоутер сообщил, когда Паркер проведет следующий бой

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о будущем временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Уоррен заявил, что Паркер проведет следующий бой в сентябре.

"Джозеф проведет бой в сентябре. Я говорил с ним на днях, и мы объявим его соперника, надеюсь, скоро", - приводит слова промоутера BoxNation.

Паркер последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе.

Ранее Паркер вынес свой вердикт по поводу спорного удара Дюбуа в бою с Усиком.

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