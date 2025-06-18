"Очень опасен в начале": Лерена оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Чемпион WBC в бриджервейте Кевин Лерена поделился мнением о реванше Даниэля Дюбуа с Александром Усиком.

По словам Кевина, у британца есть шанс на победу на старте поединка, однако затем преимущество будет на стороне украинца.

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"Это бой с равными шансами. Можно понять, почему люди говорят, что здесь 50 на 50. Один из них чрезвычайно мощный панчер, наносящий урон. У Дюбуа хороший джеб, он еще никогда не был таким уверенным в себе. Другой - маг, возможно, один из величайших боксеров и техников нашей эпохи.

Если Даниэль не сможет потрясти Усика в первых 6-8 раундах, то я думаю, что Александр убедительно победит. Но несмотря на это, я считаю, что Дюбуа будет очень опасным в первой половине боя. Я не говорю, что Даниэль сдуется, но я думаю, что с Усиком станет сложнее драться, как только он найдет свой ритм и дистанцию. В то же время Даниэль очень опасен в начале. Он может попасть по тебе и потрясти. У него хороший, внушительный джеб. Усику нужно нивелировать этот джеб и использовать это для контратак, но в этом бою вправду 50 на 50", - приводит слова Кевина Seconds Out.

Реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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