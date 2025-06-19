Реванш Юбэнка и Бенна могут перенести из-за матча АПЛ

Реванш чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего (35-3, 25 КО) и Конора Бенна (23-1, 14 KO) может быть перенесен после публикации календаря нового сезона английской Премьер-лиги.

Повторный поединок двух британцев, как и их первый бой, планировали устроить 27 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур, однако в этот день "шпоры" должны принимать на своем поле Вулверхэмптон.

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Как сообщает talkSPORT, сейчас организаторы рассматривают варианты новой даты боя. В частности, поединок могут перенести на 20 сентября, когда Тоттенхэм будет играть на выезде с Брайтоном.

Напомним, что в первом бою, который состоялся 26 апреля этого года, Юбэнк одержал победу над Бенном единогласным решением судей.

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