"Смена поколений": промоутер предсказал судьбу реванша Усик - Дюбуа

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о чемпионе WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александре Усике (23-0, 14 КО).

По словам представителя Даниэля Дюбуа, он ожидает, что британец победит украинца в реванше.

"Александр – фантастический парень. Я очень его уважаю. Конечно, я хочу, чтобы победил Даниэль, но я люблю Усика. У него отличное чувство юмора и хорошая команда рядом".

Промоутер высказался о том, как долго Усик будет в боксе.

"Не знаю. Он еще многое может дать. Украинец любит это дело – боец ​​до мозга костей. Он останется сколько сам захочет.

Но, как я уже говорил, 19 июля, вероятно, мы увидим смену поколений. Это будет тяжелое сражение для обоих, но я верю, что Даниэль может победить. Если же нет – Усик все равно останется обладателем четырех поясов, и, скорее всего, снова будет матч-реванш", - сказал Уоррен в интервью Чемпиону.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Ранее промоутер сообщил, сколько билетов уже продано на бой.

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