Уоррен объяснил, почему подписал контракт с Сиренко
Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями об украинском боксере супертяжелого веса Владиславе Сиренко (22-0, 19 КО).
По словам функционера, ему нравится украинец и он увидет в нем перспективу.
"Он мне нравится. Мы подписали его, потому что считаем, что он хороший боец. Кстати, знаете, что общего между Украиной и Великобританией? Легендарные чемпионы в тяжелом весе.
В вашей стране это братья Кличко и Усик. В Британии – Льюис, Фьюри, Джошуа. Наши страны стали домом тяжелого веса. Раньше это была Америка, а теперь – Украина и Великобритания", - сказал Уоррен для Чемпиона.
Бой Сиренко – Новицкий состоится 19 июля в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.
Ранее Уоррен рассказал, какое прозвище британские фанаты дали Усику.
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