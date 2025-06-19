Уоррен объяснил, почему подписал контракт с Сиренко

Британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями об украинском боксере супертяжелого веса Владиславе Сиренко (22-0, 19 КО).

По словам функционера, ему нравится украинец и он увидет в нем перспективу.

"Он мне нравится. Мы подписали его, потому что считаем, что он хороший боец. Кстати, знаете, что общего между Украиной и Великобританией? Легендарные чемпионы в тяжелом весе.

В вашей стране это братья Кличко и Усик. В Британии – Льюис, Фьюри, Джошуа. Наши страны стали домом тяжелого веса. Раньше это была Америка, а теперь – Украина и Великобритания", - сказал Уоррен для Чемпиона.

Бой Сиренко – Новицкий состоится 19 июля в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

Ранее Уоррен рассказал, какое прозвище британские фанаты дали Усику.

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