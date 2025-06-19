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Уоррен рассказал, какое прозвище британские фанаты дали Усику

Промоутер назвал украинского боксера воином.
Сегодня, 19:25       Автор: Митя Шитко
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался об отношении британских фанатов к обладателю поясов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО).

Уоррен рассказал, что болельщики любят украинского боксера.

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"Мы называем его Brit Basher (в вольном переводе – "британоненавистник"). Я думаю, британские фаны любят Усика. Он настоящий воин, который выходит драться в других странах, потому что из-за войны в Украине не имеет другого выбора.

На Уэмбли его встретят замечательно. Александр заслужил это. Он – выдающийся чемпион. То, что он сделал в боксе – феноменально. Олимпийское золото, объединенные титулы в крузервейте без единого поражения. Объединенные титулы в хевивейте, причем опять без единого поражения", – сказал Уоррен в интервью Чемпиону.

Усик проведет следующий бой 19 июля против Даниэля Дюбуа. Отметим, что Уоррен сообщил, сколько билетов уже продано на поединок.

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