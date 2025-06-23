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"Сколько мне заплатят": Чисора признался, что отказался от боя с Итаумой

Ветеран бокса назвал причину своего решения.
Сегодня, 17:30       Автор: Митя Шитко
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора отклонил предложение насчет поединка против перспективного соотечественника Мозеса Итаумы.

Ветеран бокса заявил, что отказался от боя, ведь получил бы маленький гонорар.

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"Мне предлагали подраться с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я спросил, сколько мне заплатят, и они сказали, что два миллиона. Я ответил: "Нет, я ухожу".

Я обязательный претендент по линии IBF. Я гарантировал свою позицию. Мне пришлось поехать в Нью-Йорк, чтобы заполучить свое положение. Президент IBF сказал: "Дерек, твоя позиция гарантирована, не волнуйся об этом".

Я буду рад, если Усик или Дюбуа освободят титул WBO или IBF. Тогда мы с Джозефом Паркером будет разрывать друг друга за него. У меня таков план, но ты никогда не знаешь, что произойдет с промоутерами. Возможно, они расстроятся, потому что я приду с этим планом, и попытаются его нарушить. Но это мой план", - сказал Чисора для talkSPORT.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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