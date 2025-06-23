Сиренко предположил, что повлияло на решение Ломаченко завершить карьеру

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) поделился мнениями о завершении карьеры бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

"Это решение только Василия. Только он чувствует, когда пора поставить точку".

Сиренко допустил, что критика Василия за отсутствия четкой позиции относительно войны с россией, также могла повлиять на его решение.

"Возможно, это тоже сыграло свою роль. Но точную причину знает только он", – сказал Сиренко для sport-express.ua.

Ломаченко в июне объявил о завершении карьеры. Последний раз Василий выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Отметим, что Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой.

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