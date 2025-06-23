Сиренко объяснил, почему согласился на бой с Новицким
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) высказался о бое против своего соотечественника Андрея Новицкого (15-0, 11 КО).
По словам Сиренко, поединок двух украинцев это дополнительное внимание для страны.
"Неправильно украинцам биться во время войны? Я понимаю такие мысли. Но мы – профессионалы.
Каждый выход в ринг – это внимание к нашей стране и поддержка тех, кто борется за нее".
Владислав рассказал, как удалось организовать бой.
"Все просто: получил предложение – согласился. Дальше – дело менеджера. Я делаю свою работу в зале", – рассказал Сиренко для sport-express.ua.
Бой между боксерами пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли в андеркарде реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Отметим, что Сиренко предположил, что повлияло на решение Ломаченко завершить карьеру.
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