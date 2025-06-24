Ломаченко отреагировал на российский обстрел школы в Белгород-Днестровском
Боксер учился в учебном заведении, которое было уничтожено.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал обстрел россией лицея в его родном Белгород-Днестровском.
Украинский боксер опубликовал пост, в котором высказался свое возмущение.
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"Сегодня трагический день для всех аккермацев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горе.
Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья, поправиться раненым! Мир всем".
Напомним, что 23 июня рф атаковала баллистикой Белгород-Днестровский. Пока известно о, по меньшей мере, четырнадцати раненых, трое из которых в тяжелом состоянии, и двух погибших.
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