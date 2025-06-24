"Нужно вызвать полицию": Чисора прокомментировал бой Итаума - Уайт

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о поединке Диллиана Уайта против Мозеса Итаумы.

Ветера бокса уверен, что у Диллиана не будет никаких шансов в предстоящем поединке.

"Сейчас я вот что вам скажу: кому-то нужно вызвать полицию, чтобы арестовать за попытку убийства того, кто устроил этот бой. В данный момент это неправильный поединок для Диллиана.

Нам необходимо решить, кто отправится в тюрьму после того, как Диллиана жестко изобьют. Джордж или Фрэнк Уоррен - один из них должен оказаться за решеткой", - сказал Чисора для talkSPORT.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Чисора признался, что отказался от боя с Итаумой.

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