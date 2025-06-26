Турки назвал имя потенциального соперника Итаумы после боя с Уайтом

Молодой британец может выйти в ринг с топовым боксером.

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о будущем Мозеса Итаумы.

По словам функционера, британец может провести поединок против Мартина Баколе, если сможет пройти Диллиана Уайта.

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"Я думаю, что это подходящее время для подобных испытаний. Мне не нравится, когда боксеры проводят по 20-25 боев, не сражаясь с настоящими бойцами.

У нас есть предложение для Итаумы на ноябрь. Баколе или что-то типа того, а там будет видно", - приводит слова функционера Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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