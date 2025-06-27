Украинский боксер перенес операцию после поражения в последнем бою

Игорь получил травму, из-за которой не скоро вернется на ринг.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) перенес операцию.

Как сообщает Luckypunch.net, во время поединка против узбека Баходира Жалолова у Игоря произошел разрыв бицепса.

В результате чего украинцу понадобилась операция, из-за которой он не сможет в ближайшее время вернуться на ринг.

Шевадзуцкий проиграл узбеку решениям судей – 89-100, 92-97, 93-97. В третьем аунде Игорь побывал в нокдауне.

Ранее сообщалось, что Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа.

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