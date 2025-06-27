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Пакьяо назвал причину, почему вернулся в бокс

Легендарный боксер хочет войти в историю спорта.
Сегодня, 10:52       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) рассказал о своей мотивации в боксе.

По словам филиппинца, он хочет стать самым старшим чемпионом.

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"У меня осталось еще два-три поединка. Я чувствую, что могу продолжать еще пару лет. Но я просто смотрю на все по очереди.

Моя цель — стать самым старшим чемпионом и уйти из бокса в статусе обладателя титула. Этот бой очень важен для меня, потому что это история. Я верю, что стану первым членом Зала славы, который выиграет еще один титул чемпиона мира, а также побью свой собственный рекорд как самый старший чемпион мира в полусреднем весе", - приводит слова Пакьяо The Ring.

46-летний Мэнни проведет поединок 19 июля против Марио Барриоса.

Самым возрастным чемпионом мира в истории бокса является Бернард Хопкинс, который выиграл титул в 48 лет и 53 дня, объединил два пояса в 49 лет и 94 дня.

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